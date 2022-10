Journée internationale de l’accès à l’informations : Les Nations unies mènent un plaidoyer pour combler le fossé numérique

Le monde célèbre chaque le 28 septembre la journée internationale de l’accès universel de l’information une journée consacrée par la résolution 74/5 du 15 octobre 2019 de l’assemblée générale des Nations unies l’intelligence artificielle et la gouvernance peuvent jouer un rôle important pour améliorer l’accès à l’information dans notre monde de plus en plus connecté. Elles peuvent permettre de combler le fossé numérique en donnant au citoyen l’accès à des informations personnalisées. Elles peuvent assurer des services plus efficaces en permettant aux citoyens un accès presque instantané aux services.

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a représenté le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à cette journée qui a été célébré mercredi 5 octobre 2022.

Le ministre Muyaya a rassuré les professionnels des médias de son implication pour l’aboutissement de la loi sur l’accès à l’information en RDC.

Cependant, ces développements soulèvent également des questions sur les droits fondamentaux et l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle et de la gouvernance électronique par les institutions publiques puisque l’intelligence artificielle utilise les données.

Pour Internews, principal partenaire qui accompagne le secteur des médias en RDC, d’après le directeur-pays d’Internews, Karim Bernard Dende, son institution fournit un appui technique et financier aux médias et, plus particulièrement, au collectif.

L’ambassadeur de Suisse en RDC a insisté sur l’importance de la loi sur l’accès à l’information. D’après lui, elle favorise la promotion de responsabilité démocratique.

L’ambassadeur des Etats-Unis réitère son engagement à soutenir la démocratie et l’accès à l’information suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la conférence générale de l’UNESCO en 1991. C’était également une réponse à l’appel des journalistes africains qui, en 1991, proclame la déclaration sur le pluralisme et l’indépendance des médias.

« Cette loi existe depuis 2013. Elle a été présentée au Sénat envoyée à l’Assemblée nationale pour examen. Il restait juste que la commission paritaire harmonisé. En 2020, j’ai introduit la loi et en 2021, j’ai encore rappelé », a dit Moise Nyamugabo.

A la faveur de cette date, nous pouvons encourager et développer des initiatives en faveur l’accès à l’information de cette année est axée sur les difficulté et les possibilités d’accès à l’information dans un monde numérique.